İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Çuhadar'dan CHP'ye ziyaret

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, CHP Adıyaman İl Başkanlığına iadeyi ziyarette bulundu.


Göreve başlamasının ardından kendisini ziyaret eden CHP heyetine, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, ziyarette bulundu. CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş ve partililer tarafından parti binası girişinde karşılanan Vali Mahmut Çuhadar ile partililer Adıyaman üzerine sohbet etti.


Ziyarette Covid-19 salgını, kütüphane projesi başta olmak üzere Adıyaman'ın genel sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu.


İl Başkanı Burak Binzet, Vali Mahmut Çuhadar'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Adıyaman'a dair güzel ve faydalı sohbet ettiklerini dile getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.