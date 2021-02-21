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Vali Çuhadar'dan yılın ahisine ziyaret

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 2019 yılının ahisi seçilen torna ustasını ziyaret etti.


Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren ve 2019 yılının ahisi seçilen torna ustası Şükrü Çalım'ı ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar'a Belediye Başkanı Süleyman Kılınç da eşlik etti. Yapılan ziyarette fabrikayı gezen Vali Çuhadar ve Başkan Süleyman Kılınç, çalışmalar hakkında bilgi alarak, fabrika çalışanlarıyla da bir süre sohbet etti. Vali Çuhadar ve Başkan Kılınç, işletme sahibi Şükrü Çalım'a çalışmalarında başarılar dilediler.

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