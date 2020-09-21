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Vali Demirtaş'tan, Kaymakam Koç'a ziyaret

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Adıyaman’ın Kahta Kaymakamı Abdil Koç’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Adıyaman'ın Kahta Kaymakamı Abdil Koç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'a, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden Ahmet Aydın ve İbrahim Halil Fırat eşlik etti.


Vali Mahmut Demirtaş, Adıyaman'ın Kahta Kaymakamlığına yeni atanan Abdil Koç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Mahmut Demirtaş, Vali Mahmut Çuhadar, Milletvekilleri Ahmet Aydın ve İbrahim Halil Fırat, Kaymakam Abdil Koç'a, yeni görevinde başarılar diledi.

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