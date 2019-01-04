Vali eşi Pekmez sevgi evlerindeki çocuklarla bir araya geldi

Sosyal amaçlı ziyaret ve etkinliklerini sürdüren Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, 2018 yılının son gününde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evlerinde kalan çocukları ziyaret etti.

Sevgi Evlerini ziyaret sırasında Yeşim Pekmez'e İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy'un eşi Ünzile Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in eşi Kezban Alper, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik ve Doktor Nilay Tutak eşlik etti.

Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara yakın ilgi göstererek anne şefkatiyle bağrına basan Yeşim Pekmez, iki çocuğun doğum günü olması nedeniyle pasta kesti. Çocuklarla sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi.

Sevgi Evlerinde kalan çocukların yoğun ilgisiyle karşılanan Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, “Devletimizin koruması altında bulunan bu çocuklarımıza anne ve baba sevgisini ve sıcaklığını yaşatmak bizlerin insanlık görevidir. Devletimize ve milletimize emanet edilmiş bu çocukları kendi çocuklarımızdan ayrı tutmuyoruz. Onlara göstereceğimiz sevgi ve değer yaşamlarına güzellikler katacaktır. Bu duygularla bütün çocuklarımızın yeni yılını kutluyorum. Umuyorum ki yeni yıl çocuklarımız için sağlıklı, mutlu bir yıl olur" diye konuştu.