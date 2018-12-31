Vali eşi Yeşim Pekmez çocuklar ile bir araya geldi

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından hayat geçirilen GAP-Chetoos Çocuk Gelişim Merkezini ziyaret etti.

GAP Çocuk Gelişim Merkezinde okuyan çocuklarla tek tek ilgilenerek çocukları anne şefkatiyle kucaklayıp bağrına basan Vali eşi Yeşim Pekmez, minik yüreklerle uzun süre sohbet ederek çocuk gelişim merkezinin eğitim odalarını gezip çocukların ders durumu hakkında öğretmenlerden bilgi aldı.

GAP Çocuk Gelişim Merkezinde okuyan çocukların hayata en güzel şekilde hazırlandığını belirten Pekmez, “Çocuklarımız burada hayata sıcak ev ortamında geleceğe hazırlanıyorlar. Çocuklarımızı sevgi ve şefkat ile kucakladık. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın bu merkezde topluma faydalı, bilgili, ahlaklı, sokağın olumsuz ve riskli ortamından uzaklaştırılarak en güzel şekilde hayata hazırlandığını görmek bizleri memnun etmiştir. Çocuklarımıza böyle güzel bir imkan sunan GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çocuk Gelişim Merkezi ziyaretinin ardından Yeşim Pekmez, aynı bina içerisinde faaliyet gösteren ve halk eğitim merkezi tarafından bayanlara yönelik açılan el sanatları kurslarını gezerek, bayan kursiyerlerle sohbet edip, kursiyerlerin yapmış olduğu birbirinden güzel ürünleri inceledi.