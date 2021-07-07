Vali Mahmut Çuhadar, 3. doz aşısını yaptırdı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Bilim Kurulunun korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında toplumsal bağışıklığın sağlanması için 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına yönelik 3'üncü doz aşıların gerekliliği konusundaki tavsiyesi üzerine 3. doz aşısını yaptırdı.

3. Doz aşısını yaptırdıktan sonra açıklamalarda bulunan Vali Mahmut Çuhadar, “Sağlık Bakanlığımızın haftalık açıkladığı Covid-19 vaka sayılarında Adıyaman 100 bin kişiye düşen vaka sayısında 4,27 oranıyla Türkiye'nin en iyi ili ve vaka sayısı en çok azalan 7 kentten birisi. Vaka sayılarının azalmasında 1. il olmamızda emek harcayan sağlık çalışanlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Vaka sayısının düşmesi bakımından yakalanan bu başarının devam etmesi için düşük olan aşılama oranımızı da en kısa sürede yükseltmemiz gerekmektedir. Bilindiği gibi salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu aşıdır. Vatandaşlarımızın aşılarını yaptırmaları vaka sayılarının düşüşünü daha da hızlandıracaktır. Bundan dolayı sağlık çalışanlarımız hem kamu ve özel hastanelerinde, hem aile hekimlikleri ve toplum sağlığı merkezlerimizde hem de sahada vatandaşlarımızın sağlığı için mesai mefhumu gözetmeden büyük bir özveriyle aşılama çalışmalarını sürdürmektedir. Normal hayata kavuşmamızın ve sevdiklerimizle hiçbir kısıtlama olmadan bir araya gelebileceğimiz güzel günlere kavuşmak ve toplumsal bağışıklığının oluşması için tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.