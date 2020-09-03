Vali Mahmut Çuhadar, Kahta'yı gezdi

Vali Çuhadar'ı ve beraberindeki heyeti Kahta Hükumet Konağı önünde İlçe Kaymakamı Sadettin Doğan, Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve ilçe yöneticileri karşıladı.

Karşılama sonrası kaymakamlık makamına geçen Vali Çuhadar, Kaymakam Sadettin Doğan'dan ilçenin tarihi, genel durumu, kamu yatırım ve hizmetler ile ihtiyaç ve sorunları hakkında kapsamlı bir brifing aldı.

Kaymakamlık ziyareti sonrası ilçe jandarma komutanlığı ve ilçe emniyet müdürlüğünü ziyaret ederek birimleri gezen Vali Mahmut Çuhadar, emniyet ve jandarmanın ilçede halkın huzur ve güvenliğine yönelik yürüttüğü çalışmalar ile genel asayiş uygulamaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Kahta Belediyesini ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, Belediyenin Kahta ilçe merkezinde yürüttüğü faaliyet ve çalışmalar hakkında Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'dan bilgi aldı.

Vali Mahmut Çuhadar, Kâhta ilçe temaslarının son bölümünde kadınların işgücü piyasasına katılımını artırmak ve meslek sahibi olmalarını sağlamak amacıyla GAP Bölge Kalkınma İdaresinin desteği ile hizmet veren Kahta Kadın Gelişim Merkezini ziyaret ederek, burada bayanlara yönelik açılan meslek edindirme kurslarını gezdi.