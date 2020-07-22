Vali Mahmut Çuhadar LGS şampiyonlarını ödüllendirdi

LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer alan 2 öğrenciye Vali Mahmut Çuhadar tarafından tablet hediye edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda bütün soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Türkiye birincisi Adıyamanlı öğrenciler Kerem Uçarer ve Kerem Karataş Vali Mahmut Çuhadar'ı ziyaret etti.

Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, okul müdürleri ve öğrencilerin aileleri de hazır bulundu.

Öğrencilerle sohbet eden Vali Mahmut Çuhadar, öğrencilerin gelecek ile ilgili hedefleri ve fikirleri hakkında bilgi alıp, bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Liseye Geçiş Sınavında Türkiye Şampiyonu olan öğrencileri tebrik eden Vali Mahmut Çuhadar, "Öğrencilerimiz Kerem Uçarer ve Kerem Karataş LGS'de tüm soruları doğru cevaplandırarak 500 tam puan alıp ülke genelinde dereceye girdiler. Bize yaşattıkları bu gururdan ötürü kendilerini tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği geçen öğrencilerimizin ailelerini, öğretmenlerini ve okul idarecilerini tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin gelecekte hedefledikleri mesleğe ulaşmak için bundan sonraki eğitim-öğretim hayatında da aynı azim ve kararlılıkla çalışarak yeni başarılara ulaşacaklarına inanıyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Liselere Giriş Sınavında soruların tamamını doğru cevaplayarak Türkiye Birincisi olan Kerem Uçarer ve Kerem Karataş'ı gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik ederek tablet bilgisayarla ödüllendirdi.