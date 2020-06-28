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Vali Mahmut Çuhadar, tütün üreticilerinin sorunlarını dinledi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman’ın geleneksel tarım ürünlerinden olan ve gelir açısından ilin ekonomisinde önemli bir yer işgal eden tütünle ilgili tütün üreticileri ve satıcılarıyla görüşerek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman'ın geleneksel tarım ürünlerinden olan ve gelir açısından ilin ekonomisinde önemli bir yer işgal eden tütünle ilgili tütün üreticileri ve satıcılarıyla görüşerek sorun ve sıkıntılarını dinledi.


Tütün üreticileri ve satıcılarıyla polis evinde düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy katıldı.


Gerçekleşen toplantıda Vali Mahmut Çuhadar, tütün üreticileri ve satıcılarıyla görüşerek sorun ve taleplerini dinledi.

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