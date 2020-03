Vali Pekmez 14 Mart Tıp Bayramını kutladı

14 Mart Tıp Bayramını bilim ve teknolojinin baş döndürücü hızla ilerlediği tıp alanında her gün kaydedilen yeni gelişmelerin ışığında kutladıklarını söyleyen Vali Pekmez, “En değerli varlık olan insanı layık olduğu değere uygun ve mutlu seviyede yaşatmak için verilecek en temel hizmetlerin başında şüphesiz sağlık hizmetleri gelmektedir. Atalarımızdan bugüne miras aldığımız medeniyet telakkimiz daima insanı temel almıştır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu bu anlayışı en güzel şekilde ifade etmektedir. Son yıllarda her alanda olduğu gibi devletimizin ülkemizin her köşesinde sağlık alanında yapmış olduğu yatırımlar sayesinde, insanımıza sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesi eskisiyle mukayese edilemeyecek düzeyde artmış, sistemde büyük ilerleme sağlanmış, sağlık kuruluşlarının verimli ve etkin çalışması için, önemli mesafeler kat edilmiştir. Modern zamanın şartlarına uygun olarak dizayn edilmiş hastaneler, modern tıbbi cihazlar, nitelikli personel ve insan odaklı hizmet anlayışı ile sağlık hizmetleri en üst seviyeye çıkartılmıştır. Bu olumlu gelişmede insan sağlığının korunması ve hastaların sağlığına kavuşması için gecesini gündüzüne katarak mesai sarf eden başta doktorlarımız olmak üzere sağlık çalışanlarının gösterdikleri gayretin önemi büyüktür. İnsanı yaşatmak gibi son derece kutsal bir görevi, değeri hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek manevi bir hazla icra eden değerli hekimlerimizin ve sağlık hizmetlerini halkımıza ulaştırmada büyük bir özveri ile görev alan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyorum” diye konuştu.