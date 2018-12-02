Vali Pekmez 3 Aralık Dünya Gününü kutladı

Vali Pekmez, engelli vatandaşların topluma kazandırmak ve hayat standartlarını yükseltmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık günü, engelli bireylere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığı arttırması açısından önemli bir gün olduğunu söyledi.

Vali Aykut Pekmez, “Engellilik, yalnızca engellileri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendirmektedir. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli konulardan biri tüm vatandaşlarına ve özelde engelli vatandaşlarına sağladığı imkanlar ve onlara sağladığı destek hizmetidir. İşte bu noktada şunu gururla ifade etmek isterim ki, devletimizin ve hükumetimizin son yıllarda engelli bireylerin yasal haklarının ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve istihdam edilerek, kendi kendilerine yetebilmelerine yönelik çalışmaları fevkalade artmış ve artmaya devam etmektedir. Engellilerimizin toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, şüphesiz tüm toplumu zenginleştirecek ve güçlendirecektir.

Her vatandaşımız bilmelidir ki engelli kardeşlerimizin toplumsal hayatta daha fazla varlık göstermeleri, sosyal sorumluluk üstlenmeleri ve kendilerini hak ettikleri yerde görmeleri şüphesiz aziz milletimizin sosyal dokusunu zenginleştirecek ve gücüne güç katacaktır. Bu duygularla, öncelikle ilimizde yaşayan engelli kardeşlerim olmak üzere, ülkemizdeki tüm engelli bireylerin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyor, engelli kardeşlerimizin yaşadığı sorunlara karşı duyarlılığımızın artmasını diliyor, tüm engelli vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.