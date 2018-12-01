Vali Pekmez Başkan Kutlu ile bir araya geldi

Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'dan belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Pekmez, Adıyaman'ın gelişimi için önemli çalışmalara imza atmış olan Belediye Başkanı Kutlu'ya teşekkür etti.

Vali Pekmez ile ilin sorunları üzerine sohbet eden Belediye Başkanı Kutlu ise yaptığı konuşmada, “İlimize yeni atanan valimizin ziyareti bizleri mutlu etti. İnşallah Adıyaman'da görev yaptığı süre boyunca birçok önemli çalışmaya imza atacaktır. Bizim buna inancımız tam. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.