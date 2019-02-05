Vali Pekmez Belediye Başkanı Kutlu ile bir araya geldi

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve Emniyet Müdürü Metin Alper ile birlikte Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Vali Aykut Pekmez, Adıyaman'ın gelişimi için önemli çalışmalara imza atmış olan Belediye Başkanı Kutlu'ya teşekkür etti.

Vali Aykut Pekmez ile İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Kutlu ise misafirlerine teşekkür etti.