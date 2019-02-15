Vali Pekmez civadan zehirlenen öğrencileri ziyaret etti

Türkiye Petrolleri Ortaokulu'nda geçtiğimiz günlerde bir öğrencinin okula getirdiği cıvadan etkilenerek hastanede tedavi altına alınan 33 öğrenciden 27'sinin tedavisi devam ediyor. Adıyaman Valisi Aykut Pekmez Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden öğrencileri ziyaret ederek ‘geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Sağlık Müdürü Erdoğan Özve Başhekim Fatih Doğan'ın eşlik ettiği ziyarette, öğrencilere ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Aykut Pekmez, tedavisi süren 27 öğrencinin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Öğrencilerin 5 gün boyunca gözetim altında olacağını kaydeden Vali Aykut Pekmez, “Çocuklardan alınan kan örnekleri ambulans uçak ile Ankara'ya gönderildi. 33 öğrencimizden 27'sinin kan değerleri yüksek çıktığı için hastanemizde gözetim altında tutulması gerektiğine doktorlarımız karar verdi. Öğrencilerimizin genel sağlık durumları iyi, bir sıkıntı yok. Öğrencilerimizin derslerinden geri kalmamaları hastanede hafta sonu eğitim görmelerini sağlayacağız. Bununla ilgili gerekli çalışma yürütülüyor” diye konuştu.