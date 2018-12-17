Vali Pekmez emniyet hizmet binaları inşaatını gezdi

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve emniyet müdür yardımcıları ile birlikte yapımı devam eden çevik kuvvet şube müdürlüğü ve özel harekat şube müdürlüğü hizmet binaları ile polis lojmanları inşaatını inceledi. İnşaat alanını gezerek incelemelerde bulunan Vali Pekmez, çalışmalarla ilgili olarak Emniyet Müdürü Metin Alper'den bilgiler aldı. Vali Aykut Pekmez, yapımı devam eden hizmet binalarının hayırlara vesile olmasını diledi.