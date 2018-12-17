İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Pekmez emniyet hizmet binaları inşaatını gezdi

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası inşaatlarında incelemelerde bulundu.


Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve emniyet müdür yardımcıları ile birlikte yapımı devam eden çevik kuvvet şube müdürlüğü ve özel harekat şube müdürlüğü hizmet binaları ile polis lojmanları inşaatını inceledi. İnşaat alanını gezerek incelemelerde bulunan Vali Pekmez, çalışmalarla ilgili olarak Emniyet Müdürü Metin Alper'den bilgiler aldı. Vali Aykut Pekmez, yapımı devam eden hizmet binalarının hayırlara vesile olmasını diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.