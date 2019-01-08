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Vali Pekmez, ESOB'un Kütüphanesini inceledi

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Esnaf ve Sanatkar Odalar Birliği’nin (ESOB) kütüphanesini inceledi.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Esnaf ve Sanatkar Odalar Birliği'nin (ESOB) kütüphanesini inceledi.


Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Esnaf ve Sanatkar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay'ı ziyaret etti. Kurumları ziyaret eden Vali Aykut Pekmez, iadeyi ziyaretler kapsamında Ziya Duranay ve yöetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.


Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret sonrasında ‘Kentlilik Bilincinin Ahi Evran Anlayışıyla Geliştirilmesi' adlı İKA Projesi kapsamında yapılan Ahi Evran Kütüphanesini gezen Vali Aykut Pekmez'e bilgi verildi.


Başkan Ziya Duranay, ziyaretlerinden dolayı Vali Aykut Pekmez'e teşekkür etti.

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