Vali Pekmez gazetecileri unutmadı

Vali Aykut Pekmez, beraberinde Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ramazan Aksoy'la birlikte Adıyaman'da faaliyet gösteren basın cemiyetlerini ziyaret ederek, yaygın ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilk olarak Adıyaman Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden Vali Aykut Pekmez, Cemiyet Başkanı Zeki Dişkaya ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyarette 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Vali Aykut Pekmez'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Dişkaya, Vali Pekmez'e cemiyetin faaliyet ve çalışmaları hakkında bilgiler aktardı.

Ardından Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyetine geçen Vali Aykut Pekmez'i Cemiyet Başkanı İbrahim Aslan ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Sohbet şeklinde gerçekleşen ziyaretlerde Vali Aykut Pekmez, cemiyet başkanları ve gazeteciler ile Adıyaman gündemine ilişkin çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundu.

AGAD Başkanı İbrahim Aslan Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in ziyaretinden dolayı memnuniyeti dile getirerek, “Bizler basın camiası olarak her zaman devletimizin yanında olduk, bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. Adıyaman genelinde yapılan bütün hizmetlerin halka ulaşmasında basın olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Basın bir ilin gözü ve kulağı olduğu gibi en öncelikli kurumları arasında yer alır. Bizler basın yayın mensupları olarak halk ile kurumlar arasında köprü vazifesi görevini yerine getirmekteyiz. Adıyaman genelinde yapılan bütün hizmetlerde basın yayın organlarının emekleri vardır. İlimize kazandırılan bütün yatırımlarla birlikte hizmet çıtasının artması için devlet büyüklerimizle birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ayrıca 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle cemiyetimize yapmış olduğu ziyaretten dolayı Valimiz Aykut Pekmez'e çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü tebrik eden Vali Aykut Pekmez “Basın emekçilerimizin bu özel günü vesilesi ile Adıyaman Gazeteciler Cemiyeti ile Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etmekten ve değerli basın emekçileri ile bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Basınımız Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi ilimizde de önemli ve meşakkatli bir görevi ifa ederek, toplumun ihtiyaç duyduğu bilgileri en kısa zamanda ve en özlü şekilde topluma ulaştırmaktadır. Hepimizin ortak amacı Adıyaman'ımızın daha ileriye taşınmasıdır. Bizler kamu görevini yerine getirirken basınımızın ve basın emekçilerimizin çok büyük katkıları bulunmaktadır. Toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna aktarmak adına önemli bir görevi üstlenen tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutluyor, kendilerine ve ailelerine sağlık ve mutluluklar diliyorum” diye konuştu.