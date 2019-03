Vali Pekmez İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü mesajı

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günüyle alakalı açıklamalarda bulundu.

Vali Aykut Pekmez, Türk milletinin bağımsızlığa ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştıran ve tarihi bir şahlanışın müjdecisi olan İstiklal Marşının Türkiye Büyük Millet Meclisinde milli marş olarak kabul edilişinin 98. yıl dönümünü idrak ettiklerini söyledi. Vali Pekmez, “Devletimizin ve milletimizin bağımsızlığının sembolü olan, her kelimesinde inanç, her dizesinde iman, her kıtasında cesaret ve kararlılık ile milli bilincimizin ve hürriyet aşkımızın en berrak ifadesi olan İstiklal Marşımız, karanlık ufkun ardından doğacak şafağı müjdelemiş, bu çerçevede bağımsızlık özlemini ateşlemiştir. Aziz milletimizin gönül ve ruh dünyası, yüce hasletleri, cesaret, kahramanlık, mukaddesata verdiği önemi ve eşsiz mücadele azmini abideleştiren münevver ve mütefekkir şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy, veciz dizeleriyle tarihe not düşmüş ve ölümsüzleşmiştir. Milletimizin her ferdinin yüreğinde taşıdığı milli mücadele ruhu kalplerimizi birleştirdiği sürece, millet olarak karşılaştığımız her tür badirenin üstesinden gelerek istiklal ve istikbal mücadelesini daha büyük başarılarla sürdüreceğiz. Bugün bizlere düşen en büyük görev, İstiklal Marşımızda anlamını bulduğu gibi geçmişteki muhteşem mücadelenin önem ve değerinin şuuruna vararak, ecdadımızın bize bıraktığı bu cennet vatan topraklarını aynı duyarlılıkla gelecek kuşaklara emanet etmektir. Bu duygularla, TBMM tarafından kabul edilişinin 98. yıldönümünde İstiklal Marşımız gibi bir destanı yazdırarak bizlere istiklalimizi ve istikbalimizi sağlayan başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, aramızdan ayrılan gazilerimizi ve vatan şairi Mehmet Akif Ersoy''u sonsuz minnet, şükran, rahmet ve saygıyla anıyorum” diye konuştu.