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Vali Pekmez kurumlardan bilgi almaya devam ediyor

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, kurum ziyaretleri kapsamında, tarım kredi kooperatifi, toprak mahsulleri ofisi, milli parklar şube müdürlüğü ile meteoroloji müdürlüğünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Karşılıklı sohbet ortamında geçen ziyaretlerde Vali Aykut Pekmez, kurumların faaliyet ve çalışmaları, teşkilat yapısı ve personel durumu hakkında kurum amirlerinden brifing aldı.


Vatandaşlar günün şartlarına uygun daha kaliteli ve daha hızlı hizmet verebilmek için kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Vali Pekmez, kurumlardaki incelemelerinin ardından personele çalışmalarında başarılar diledi.

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