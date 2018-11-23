Vali Pekmez Öğretmenler Gününü kutladı

Vali Aykut Pekmez, çağın gerektirdiği bilgi düzeyine ulaştıran ve her türlü fedakarlığı gösteren öğretmenlerin onur gününü kutlamanın heyecanı ve mutluluğu içerisinde olduğunu belirterek, "Zengin ve derin bir kültüre sahip olan ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyine erişmesinde şüphesiz ki en büyük görev öğretmenlerimizindir. Bizler, öğretmenlerimizin ülkemizin dört bir yanında nasıl fedakarca görev yaptıklarını görüyor ve biliyoruz. Ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz çocuklarımızı hızla değişen dünyaya ayak uydurabilecek şekilde bilgili, donanımlı, dinamik ve açık fikirli bireyler olarak yetiştirmek için canla başla çalışan öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyor, eğitim uğruna verdikleri emekleri büyük bir takdir ve şükranla karşılıyorum. İdealini ve heyecanını daima taze tutan kendini her zaman yenileyen siz değerli öğretmenlerimiz sayesinde Türkiye'nin istikbali, öğretmenlerimizin tutuşturduğu eğitim meşalesi ile daha da aydınlık olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, saygıdeğer öğretmenlerimizin bu onur gününü kutlarken, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hizmetlerin en kutsalını seçen tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en içten duygularımla tebrik ediyor, aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” diye konuştu.