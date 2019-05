Vali Pekmez özel idare çalışanları ile iftarda buluştu

İl Özel İdaresi tarafından organize edilen ve katılımın yoğun olduğu iftar programına Vali Aykut Pekmez, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, il genel meclis üyeleri, il özel idare şube müdürleri ve personeli katıldı.

Sevgi ve kardeşliğin geliştiği mübarek ramazan ayı gibi kendine has manevi bir atmosferde İl Özel İdaresi personeli ile iftar yemeğinde bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aykut Pekmez, “Öncelikle böyle güzel bir ortamı hazırlayarak bizleri bir araya getiren herkese çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte büyük bir aileyiz. Adıyaman İl Özel İdaremizin hedefi, Adıyaman'da yaşayan insanımızı çağın gerektirdiği medeni yaşam şartlarına kavuşturmak, hizmetlerin daha süratli, kaliteli ve ekonomik olarak yerine getirilebildiği bir il haline getirebilmektir. Bu hedeflere ulaşmak için yaz, kış, soğuk, sıcak demeden kırsal kesimdeki vatandaşlarımıza hizmet götürmek için gösterdiğiniz özveriden dolayı siz değerli emekçilerimize çok teşekkür ediyorum. Yollarını yaptığınız köylü bir vatandaşımızın, tarlasını suyla buluşturduğunuz bir çiftçimizin, ilimiz genelinde yapılan her yatırımdan istifade eden bir hemşerimizin duasını ve devletimize yapılan her teşekkürde sizin emeğiniz ve katkınız vardır. Allah bu birlikteliğimizi bozmasın. Gayretli çalışmalarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.

Karşılıklı sohbet havasında ve samimi bir ortamda gerçekleşen iftar programında ezanın okunmasıyla iftarlar açıldı.