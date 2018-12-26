Vali Pekmez Samsat ilçesinde incelemelerde bulundu

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman'ın Samsat ilçesinde incelemelerde bulundu.

Sorunların yerinde tespiti ve çözümü için ilçe gezilerini sürdüren Vali Aykut Pekmez, çeşitli incelemelerde bulunmak ve bir dizi programlara katılmak üzere Samsat İlçesini ziyaret etti. Samsat programı sırasında Vali Aykut Pekmez'e İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ve AFAD Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ eşlik etti. İlk olarak kaymakamlığı ziyaret eden Vali Aykut Pekmez'i Samsat Hükumet Konağı önünde Kaymakam Halit Yıldız ve ilçe yöneticileri karşıladı.

Karşılama sonrası kaymakamlık makamına geçen Vali Aykut Pekmez, Kaymakam Halit Yıldız'dan ilçenin genel durumu, devam eden kamu yatırımları ve Samsat ilçesinde meydana gelen iki depremin ardından ilçenin imar ve inşa süreci ile Samsat halkının mağduriyetinin en hızlı ve en kapsamlı şekilde giderilmesine dönük yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kaymakamlık ziyareti sonrası Vali Aykut Pekmez ve beraberindeki heyet, Samsat Belediye Başkanlığı, ilçe emniyet amirliği ve ilçe jandarma komutanlığı ziyaretinin ardından kaba inşaatı bitme noktasına gelen deprem konutlarını inceleyerek devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Buradaki incelemelerinin ardından Vali Aykut Pekmez Samsat Devlet Hastanesine geçerek, hastanede yatan hastaları ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sahabe Safvan Bin Muattal Hazretlerinin makamına geçerek dua eden Vali Aykut Pekmez, sahabe projesi kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Sahabe Camii Külliyesi inşaat alanını gezerek, incelemelerde bulunup, devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra ilçe gençlik ve kültür merkezi salonunda muhtarlarla bir araya gelen Vali Aykut Pekmez, köy ve mahalle muhtarlarının istek, talep ve sorunlarını dinleyip, dile getirilen sorunları not alarak çözüm noktasında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.