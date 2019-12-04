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Vali Pekmez, Şehit Demir'in ailesiyle bir araya geldi

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Van’ın Çaldıran ilçesinde görev hazırlığı esnasında, silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir’in Adıyaman merkez Siteler Mahallesinde ikamet eden ailesini ziyaret etti.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Van'ın Çaldıran ilçesinde görev hazırlığı esnasında, silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir'in Adıyaman merkez Siteler Mahallesinde ikamet eden ailesini ziyaret etti.


Acılı aileyi ziyaret eden Vali Aykut Pekmez, şehidin babası Mehmet Demir'e sarılarak başsağlığı ve sabır dileyip acılarını paylaştı.


Vali Aykut Pekmez, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile aziz milletimize başsağlığı diliyoruz” diye konuştu.

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