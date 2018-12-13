Vali Pekmez, selde zarar gören Kesertaş Köprüsünü inceledi

Vali Aykut Pekmez, grup köy yolları üzerinde bulunan ve aşırı yağışlardan dolayı zarar görerek trafiğe kapatılan Kesertaş Köprüsünün yıkılan bölümlerini yakından inceleyerek Gerger Kaymakamı Resul Özdemir ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık'tan bilgi aldı.

Köprüdeki incelemelerinin ardından bir açıklama yapan Vali Aykut Pekmez, “Son günlerde ilimiz genelinde meydana gelen aşırı yağışlar sonrası Gerger İlçemizin grup köy yolları üzerinde bulunan Kesertaş Köprüsü büyük zarar görerek yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamak amacıyla tedbir olarak köprüyü trafiğe kapatmış bulunuyoruz. Yaşanan sel felaketinden dolayı köprünün yıkılması köylü vatandaşlarımızı mağdur etmiş ve vatandaşlarımız Gerger ilçe merkezine gitmek amacıyla alternatif yoldan ulaşım sağlamaktadır. Vatandaşlarımızın ulaşım mağduriyetini gidermek için inşallah köprüyü kısa süre içerisinde onarımdan geçirerek tekrar trafiğe açarız. Öncelikle son iki günde yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle bazı ilçelerimizde, köy yollarımızda sıkıntılar yaşanmış, ufak heyelanlar ve dere taşıması sorunları meydana gelmiştir. İlk andan itibaren başta kaymakamlarımız olmak üzere tüm özel idare ekiplerimiz seferber edilmiş, tüm personel ve iş makinelerimiz olaylara müdahale etmiş olup, halen çalışmalar devam etmektedir” ifadelerini kullandı.