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Vali Pekmez:”Aziz milletimizin başı sağolsun”

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, şehit olan Polis Memuru Taha Uluçay için taziye mesajı yayımladı.


Vali Aykut Pekmez yayımladığı mesajında, “Sincik ilçemizde PKK bölücü terör örgütü mensuplarının polis ekip otosuna yaptığı silahlı saldırı sonucu Polis Memurumuz Taha Uluçay yaralanmış ve kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehadete erişmiştir.


Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin mübarek kanı yerde kalmayacaktır. Aziz milletimizin başı sağ olsun” dedi.

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