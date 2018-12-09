Vali Pekmez'Den 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kutlaması

Vali Pekmez, tüm insanların dil, din, ırk, cins ve yaş gibi farklılıklarıyla doğuştan ve eşit bir şekilde sahip oldukları hak ve özgürlükleri teminat altına alan ve 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabulünün 70. yıldönümünü idrak ettiklerini söyledi.

Vali Pekmez, “İnsanlık tarihinin önemli kilometre taşlarından biri olan ve ülkemiz tarafından da 6 Nisan 1949'da kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, insanların doğuştan var olan ve insanlar arasında dil, din, mezhep, ırk, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk ve kardeşlik duygularını geliştirmek, insanın insan olması sebebiyle sahip olduğu hakların tümüdür. Türkiye Cumhuriyeti, beyannamenin ruhuna uygun olarak bugüne kadar insan haklarının en üst düzeyde tesis edilmesine, bunların güvence altına alınarak değişen koşullara göre geliştirilip uyarlanmasına ve bu evrensel değerlerin, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün tüm dünyada egemen olması noktasında gayretlerine kararlılıkla devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, sadece kendi vatandaşlarımızın değil, dünyanın tüm coğrafyalarında ve özellikle Orta Doğuda komşu ülkelerimiz başta olmak üzere ötekileştirilen ve zulme uğrayan mazlumların güvenilir bir limanı olmaya devam edeceğiz. Asırlar boyu gittiği her yere adaleti, barışı, huzuru, hakkı ve hakkaniyeti götüren aziz milletimiz bugün de bu ulvi vazifeyi hakkıyla yerine getirmektedir. İlimizde de valilik olarak, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusuna büyük önem vermekteyiz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlarken, temel hak ve özgürlüklerini güven içerisinde kullanmalarına imkan tanıyacak ortamı oluşturmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz.

Bu çerçevede, her türlü ayrımcılığı reddederek birlikte ve dirlikte yaşamanın en güzel örneğini sergileyen Adıyaman'da devlet ve millet olarak insan hak ve özgürlüklerini temel alarak sahip olduğumuz farklılıkları sevgi, saygı ve hoşgörü ekseninde birer zenginlik olarak görme ve bu değerleri ülkemizi çok daha güçlü kılacak şekilde geleceğe taşıma azim ve kararlılığındayız. Her alanda insan haklarının gözetildiği ve korunduğu güvenli bir gelecek temennisiyle, 10 Aralık İnsan Hakları Gününü en kalbi duygularla kutluyor, bu anlamlı günün milletimize ve tüm insanlık alemine barış, huzur ve adalet getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.