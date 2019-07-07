Vali Pekmez'den baş sağlığı ziyareti

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, annesi vefat eden Sincik İl Genel Meclisi Üyesi Abuzer Yaşar'a taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Pekmez, beraberinde İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ercan Atasoy, Sincik Kaymakamı Faruk Doğru ile birlikte Yaşar Ailesine taziye ziyaretinde bulunmak üzere Düdan köyüne geldi.

Düdan Köyü'nde Sincik İl Genel Meclis Üyesi Abuzer Yaşar ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Yaşar Ailesi ve köy halkı ile bir süre sohbet etti.