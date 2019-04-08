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Vali Pekmez'den, Başkan Kılınç'a ‘hayırlı olsun' ziyareti

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman Belediye Başkanlığı görevine seçilen Dr.

Süleyman Kılınç'a ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.


31 Mart yerel seçimlerinden galip ayrılarak Adıyaman Belediyesi'nin yeni başkanı seçilen Dr. Süleyman Kılınç'ı ziyaret eden Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Başkan Kılınç'a ‘hayırlı olsun' dileğinde bulundu.


Adıyaman Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Kılınç'a yeni görevinde başarılar dileyen Vali Pekmez, Başkan Kılınç'ın önemli işlere imza atacağına inandığını söyledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise ziyaretinden ötürü Vali Aykut Pekmez'e teşekkür etti.

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