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Vali Pekmez'den, Başkan Kutlu'ya ziyaret

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman Belediye Başkanı F.

Hüsrev Kutlu'yu ziyaret etti.


Hüsrev Kutlu'yu makamında ziyaret ederek, görev süresi boyunca yaptığı çalışmalardan dolayı kendisine teşekkür etti.


Vali Pekmez ziyarette yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimleriyle birlikte görevi yeni seçilecek olan başkana devredecek olan Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu'yla görev süresi boyunca uyumlu bir şekilde çalıştıklarını dile getirdi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu ise Vali Aykut Pekmez'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

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