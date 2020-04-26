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Vali Pekmez'den başsağlığı mesajı

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, korona virüs salgını dolayısıyla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hayırsever İşadamı Abuzer Yıldırım için baş sağlığı mesajında bulundu.


Geçtiğimiz günlerde kendisinde korona virüs tespit edilen ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak burada hayatını kaybeden Hayırsever İşadamı Abuzer Yıldırım'dan dolayı mesaj yayımlayan Vali Pekmez, “Adıyaman Ağız ve Diş Hastanesi, okul, cami, özel harekat hizmet binası ve lojmanları, sağlık ocağı ve taziye evi yaparak birçok hayra vesile olan Yıldırım Eğitim Vakfı Başkanı hayırsever Abuzer Yıldırım'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız. Hakkın rahmetine kavuşan hayırsever Abuzer Yıldırım'a, Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

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