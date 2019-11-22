Vali Pekmez'den Öğretmenler Günü mesajı

Vali Pekmez, açıklamasında, milli ve manevi değerlerimizin teminatı, gelecek nesillerin yetiştirilmesi noktasında yılmadan yorulmadan yüreğinde taşıdığı ışıkla rehber olan, ilim ve irfan ordusunun neferleri fedakâr öğretmenlerimizin öğretmenler gününü bir kez daha kutlamanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Vali Pekmez, “Zengin ve derin bir kültüre sahip olan ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyine erişmesinde şüphesiz ki en büyük görev öğretmenlerimizindir. Bu uğurda gece gündüz demeden ülkemizin her köşesinde en kıymetli varlıklarımız olan çocuklarımızı modern ilmin bütün gerekleriyle yetiştiren ve onları yüksek irade, şuur ve muhakeme gücüyle donatan, en zor koşullarda dahi hizmet aşkıyla dolu olan bütün öğretmenlerimize gösterdikleri fedakarlık ve özveriden dolayı çok şey borçluyuz. Ülkemizin fikir, kültür, sanat, bilim, siyaset alanında öne çıkan bütün değerlerinde bir çömlek ustasının testide bıraktığı iz gibi öğretmenlerimizden de izler vardır. Nasıl ki Osman Gaziyi Şeyh Edebali, Fatih'i Akşemseddin yetiştirmiş ve çağ açıp çağ kapatmalarına vesile olmuşsa, Allah'ın izniyle yeryüzünün bütün mazlumlarına umut olacak bir neslin yetişmesine de yine öğretmenlerimiz vesile olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle saygıdeğer öğretmenlerimizin bu onur gününü kutlarken, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hizmetlerin en kutsalını seçen tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en içten duygularımla tebrik ediyor, aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” diye konuştu.