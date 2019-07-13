Vali Pekmez'in 15 Temmuz mesajı

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, devlet-millet el ele yazılan 15 Temmuz Destanı'nın üçüncü sene-i devriyesini hüznü, heyecanı, coşkusu, onur ve gururuyla milletçe hep birlikte yaşandığını kaydetti.

Vali Pekmez mesajında, “Tarihimizin en karanlık hadiselerinden biri olan ve Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz işgal girişimi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın üstün liderliğinin sevk ve idaresinde, Hükümetimizin kararlı duruşu, tarihi şan ve şerefle dolu aziz milletimizin demokrasimize ve hukukuna sahip çıkışı, vatanperver asker ve güvenlik güçlerimizin şanlı direnişi sayesinde bertaraf edilmiştir.

Bu şanlı direniş günü, emperyalist güçlerin yıllardır içimize sızdırdıkları hain ve sinsi şebekelerle Anadolu toprakları üzerinde oynadığı oyunlara karşı aziz milletimizin birlik ve beraberlik şuuru içerisinde güç ve iman tazelediği, bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin en açık ispatıdır. Şanlı tarihimizin sayfalarına yeni bir kahramanlık destanı daha yazdıran, kahramanlık genlerini bünyesinde daima muhafaza eden bu Aziz Millet, sabahında aydınlığı gördüğümüz o karanlık gecenin ardından günlerce ve geceler boyunca tuttukları demokrasi nöbetleri ile vatan ve bayrak sevgilerini tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır.

15 Temmuz 2016, bir milletin asıl gücünün tankı,topu, tüfeği değil, imanlı ve inançlı evlatları olduğunun bir kez daha tescillendiği, darbecilere halkın darbe yaptığı, bundan böyle hiçbir gücün, milletin ve iradesinin rehin veya teslim alınamayacağının hukuk dışı yol ve yöntemlerle iktidar değişikliği yapamayacağının veya iktidar olamayacağının dosta ve düşmana öğretildiği gündür. 15 Temmuz gecesi, milli ve manevi dinamiklere yaslanarak tek vücut olan kahraman bir milletin dahili ve harici bedhahlara geçit vermediği, şanlı tarihimize yeni bir izzet ve onur sayfasının eklendiği gündür.

Allah bir daha 15 Temmuz gibi bir badireyi bu aziz millete yaşatmasın. Bundan sonra bize düşen görev birbirimizi daha çok severek kenetlenmek, birlik ve beraberlik içerisinde çok çalışarak ülkemizi güçlendirmek ve muasır medeniyetler seviyesine taşımaktır.

15 Temmuz'da sokağa çıkarak o karanlık geceyi aydınlığa kavuşturan aziz milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Bu ihanet girişimi karşısında 15 Temmuz gecesinden itibaren darbeye karşı durup 27 gece sabahlara kadar Hükümet Meydanında demokrasi nöbeti tutan yediden yetmişe tüm Adıyamanlı hemşerilerime gönülden teşekkür ediyorum. Bir hilal uğruna o gece canlarını feda eden aziz vatan şehitlerimizi hürmetle, rahmetle, minnetle yad ediyor, gazilerimize de Allah'tan sağlık, afiyet ve uzun bir ömür niyaz diliyorum” ifadelerini kullandı.