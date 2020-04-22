Vali Pekmez'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

yılında mesaj yayımladı.

Vali Aykut Pekmez yayımladığını mesajında, milletimizin bağımsızlığının sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 100. yıldönümü ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bugünü çocuklara bayram olarak armağan edişini bir kez daha kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Vali Aykut Pekmez, “Şanlı tarihimizle, bizlere bu güzel ülkeyi armağan eden ecdadımızla bir kez daha övünüyor ve gurur duyuyoruz. 23 Nisan 1920, milli iradeyi her türlü gücün üstünde tutan milletimiz için, milli iradenin dışında ve üstünde hiçbir gücün, hiçbir yönetimin, hiçbir vesayetin tanınmayacağının ve tam bağımsızlık yolunda ilerleyişimizin ilanıdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aynı zamanda, coşkumuzu, sevincimizi dünya çocuklarıyla paylaştığımız, dostluk, kardeşlik ve barış mesajlarının çocuklar aracılığıyla bir kez daha yinelediğimiz özel ve dünyanın tek evrensel bayramıdır.

Çocuklarımızın gözlerindeki ışık ve yüreklerinde taşıdıkları umutları ülkemizin geleceği adına bizlere güç vermektedir. Çocuklarımızın umutlarının yeşertilmesi, milli ve manevi değerlerine güçlü bir şekilde bağlı, şahsiyet ve vizyon sahibi nesiller olarak yetişmesi hepimize ait olan bir sorumluluktur. Bu mesuliyet aynı zamanda vatanımızı kanları ve canları pahasına bize miras bırakan Şehitlerimiz ve Gazilerimize olan borcumuzu da ifade etmektedir” dedi.

Çocuklara tavsiyede bulunan Pekmez, “Bu yıl, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı aldığımız önlemler dolayısıyla 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramını bir arada kutlayamıyor olmanın burukluğunu yaşıyoruz. İnanıyoruz ki, bu günler geçecek ve bizler, sağlıklı ve mutlu günlerde yeniden bir araya gelerek, coşkuyla kutlayacağımız nice 23 Nisanlarda buluşacağız. Salgın dolayısıyla buruk bir bayram yaşasak da tüm vatandaşlarımızı ve siz sevgili çocuklarımızı 23 Nisan coşkusunu yaşamak üzere Perşembe akşamı saat 21.00'de pencerelerden ve balkonlardan Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı okumaya ve bu güzel güne anlam katmaya davet ediyorum.

Bu duygularla, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bu vatan için canını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. Coşkumuzun ve yaşama sevincimizin sürekli olması dileğiyle tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, bayramın dünyanın bütün çocuklarına sağlık, mutluluk, huzur ve başarı getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.