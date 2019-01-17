Vali Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez şehit aileleri ile bir araya geldi

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, şehadet mertebesine erişen kahraman şehitlerin ailelerine yönelik gerçekleştirdiği ziyaretlerine devam ediyor.

Şehit ailelerini ziyaret sırasında Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez'e Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'nun eşi Fulya Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy'un eşi Ünzile Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in eşi Kezban Alper ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik eşlik etti.

Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, şehit ailelerine gerçekleştirdiği ziyaret programı kapsamında ilk olarak 2016 yılının Mayıs ayında Mardin'in Nusaybin ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kılınç'ın eşi Ceyda Kılıç'ı ziyaret etti.

Sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyarette Yeşim Pekmez, şehit Uzman Çavuş Mehmet Kılınç'ın eşi Ceyda Kılınç ile sohbet ederek herhangi bir taleplerinin olup olmadığını sordu. Şehidin 2,5 yaşındaki çocuğunu kucağına alıp seven Yeşim Pekmez, minik çocuğa oyuncak verdi.

Buradaki ziyaretin ardından Yeşim Pekmez ve beraberindeki heyet, 2016 yılının Nisan ayında Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik kuvvetlerince yürütülen “Atmaca 7” Operasyonu kapsamında bölücü terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Turan Çelik'in ailesini ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Şehit Turan Çelik'in anne, baba ve kardeşleri sohbet ederek yakın ilgi gösteren Yeşim Pekmez, “Sizler bize şehidimizin en kıymetli emanetlerisiniz. Bizde bu emanete en iyi şekilde bakmakla yükümlüyüz. Asla kendinizi yalnız hissetmeyin. Sizler bizim ailemizdensiniz ve sizin taleplerinizi her zaman yerine getirmeye hazırız. Bu vesile ile vatan, millet, bayrak ve mukaddesat uğruna şehadete erişen tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz” diye konuştu.