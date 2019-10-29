Vali Yardımcısı Hersanlıoğlun'dan Besni ilçesine ziyaret

Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Adıyaman'ın Besni ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2006-2009 yıllarında Besni Kaymakamı olarak görev yapan Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, beraberindeki Besni ilçe Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, Besni Belediye Başkanı Mehmet Emre ile birlikte Besni Anadolu Sakatlar Derneğini ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Besni Anadolu Sakatlar Derneği Başkanı Ömer Arsan, “Besni'ye büyük hizmetleri bulunan Kahramanmaraş Vali Yardımcımız Mahmut Hersanlıoğlu'na ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederim” diye konuştu.