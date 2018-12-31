Vali Yardımcısı Kaya ödüllendirildi

Bilecik Belediyesinin ev sahipliğinde Türkiye'nin 7 bölgesinden büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarının katılımıyla "Kent ve Başkan 2018 Ödül Töreni" düzenlendi. Düzenlenen ödül töreninde Kömür Belediye Başkanı Adem Kaya, halkın verdiği oylarla yılın kayyum belediye başkanı ödülünü aldı.

Yaptıkları çalışmaların vatandaşlar tarafından takip edilerek oylanıp “Kent ve Başkan Dergisi” tarafından ödüle layık görülmesi nedeniyle memnuniyetini dile getiren Kömür Belediye Başkanı Adem Kaya, “Amacımız ödül almaktan ziyade vatandaşlarımıza kaliteli belediyecilik hizmeti sunarak halkımızın gönlüne dokunmaktır. Göreve geldiğimiz günden bu yana alt ve üst yapı anlamında beldemizde çok önemli çalışmalar hayata geçirdik. Yıllardır hizmet görmeyen belde ve mahallelerinde kanalizasyon, alt yapı, kilitli parke taşı ve asfalt olmak üzere vatandaşlarımız ilk defa ilk defa kaliteli Belediyecilik hizmetiyle tanıştı. Belde olduğu günden bu yana yıllardır hizmet ve yatırım yüzü görmeyen belde de birçok yatırımlar tamamlanırken, birçoğunda ise çalışmalar seri bir şekilde devam etmektedir. Tüm bu çalışmalardan dolayı bizleri bu ödüle layık gören Kent ve Başkan Dergisine ve çalışmalarımızı takip ederek oylayan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.