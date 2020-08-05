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Vali'den vatandaşlara 'dikkatli olun' uyarısı

Adıyaman’da korona virüs vaka sayılarının son günlerde artış göstermesinden dolayı Vali Mahmut Çuhadar, vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Adıyaman'da korona virüs vaka sayılarının son günlerde artış göstermesinden dolayı Vali Mahmut Çuhadar, vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.


Sosyal medya hesabından vatandaşları korona virüse (Covid-19) karşı uyaran ve maske takmalarını isteyen Vali Mahmut Çuhadar, “Adıyamanlı hemşehrilerim sizlere (Covid-19) ile mücadelemizde maske mesafe ve hijyen kurallarını tekrar hatırlatma gereği hissediyorum. Sizlerden ricam kurallara titizlikle uymak suretiyle kendinizin ailenizin ve çevrenizin sağlığını riske atmamanızdır. Bana bir şey olmaz anlayışının tehlikeli olduğunu hepimizin risk altında olduğumuzu bilmeniz gerekiyor. Özellikle bayram tatili nedeniyle şehir dışından gelen hemşehrilerimizin daha dikkatli olmaları önem arz etmektedir. Alınan önlemler siz saygıdeğer vatandaşlarımızın sağlıklı yaşam sürmesini temin amacıyladır. Özellikle düğün törenlerinde kurallara kesinlikle uyalım sizlerin sağlıklı yaşam sürmeniz bizim yegane amacımızdır” ifadelerini kullandı.

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