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Valilikten trafikte ilerleyen hurda minibüse ceza

Adıyaman Valiliği, kaza sonrası hurdaya dönen ve karayolunda sürat yaparak ilerleyen minibüs sürücüsüne trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili kural ve yükümlülüklere uymamak maddesinden idari yaptırım uyguladı.



Trafikte son sürat ilerleyen hurda yığınına dönen minibüs ile alakalı Adıyaman Valiliği yazılı açıklamada bulundu. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, “26 Ağustos 2020 tarihinde Adıyaman ilimizde kazalı bir minibüsün trafikte seyir etmesinin görüntülerinin ulusal haberlere yansıması üzerine yapılan çalışmalarda, 44 AVV 185 plakalı aracın 25 Ağustos 2020 günü S.T. isimli şahsın idaresinde Şanlıurfa‘nın Siverek ilçesinden yola çıkarak, ilimizden geçip Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine götürüldüğü tespit edilmiş ve araç sürücü hakkında işlem yapılmıştır. Araç sürücüsü hakkında 2918 sayılı KTK'nın 47/1-D uygulanmıştır” ifadelerine yer verildi.

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