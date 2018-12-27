Valinin eşi şehit ailesini ziyaret etti

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, şehit ailelerini ziyaret etti.

Yeşim Pekmez, şehit ailelerine gerçekleştirdiği ziyaret programı kapsamında, geçtiğimiz Haziran ayında Bitlis'e bağlı Çeltikli Jandarma Karakolu sorumluluk bölgesinde bulunan Aşağıyolak Köyü kırsalında icra edilen operasyon esnasında bölücü terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek ile 9 Ağustos 2016 tarihinde Adıyaman merkeze bağlı Çamlıca Köyü Bahçe Mezrasında PKK bölücü terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucu evinin önünde şehit edilen Korucubaşı Yusuf Sönmez'in ailesini ziyaret etti.

Şehit ailelerine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Yeşim Pekmez'e İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy'un eşi Ünzile Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in eşi Kezban Alper ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik eşlik etti.

Gerçekleşen ziyaretlerde şehitlerin anne-baba, kardeş, eş ve çocuklarına yakın ilgi göstererek bir süre sohbet eden Yeşim Pekmez, şehitlerimizin geride bıraktıkları en kıymetli emanetleri olan ailelerini her fırsatta evlerinde ziyaret ederek halini ve hatırını sorup, onların yanında olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Vatanın bölünmez bütünlüğü ve şehitlerimizin kanlarıyla suladıkları ay yıldızlı bayrağımızın göklerde özgürce dalgalanmasını şehitlerimizin gösterdikleri kahramanlığa borçlu olduklarını kaydeden Vali Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, “Bu cennet vatan uğruna gözlerini kırpmadan kapatan, son nefeslerini veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Mukaddesat uğruna can veren kahramanlarımızı toprağa değil kalbimize gömüyoruz. Şehitlerimizin yakınları devletimizin ve milletimizin en kıymetli emanetleridir” dedi.

Şehit aileleri ise, ziyaretten duyduklarını memnuniyeti dile getirerek, Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez ve beraberindeki heyete teşekkür etti.