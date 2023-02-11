Van polisi 108 saat sonra bir kadını enkaz altından sağ çıkardı

Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri tarafından Adıyaman'da yürütülen arama kurtarma çalışmalarının 108'inci saatinde bir kadın enkaz altından kurtarıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana'da yıkıma neden olan depremler sonrası bölgeye Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Arama Kurtarma (PAK), Sualtı Grup Amirliği ve Bomba İmha Uzmanı olmak üzere toplam 382 personel görevlendirildi. Polis ekipleri bir taraftan güvenlik görevi ifa ederken, bir taraftan da enkaz çalışmalarıma katılıyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Sualtı Grup Amirliği ekipleri, çalışmaların 108'inci saatinde enkaz altından bir kadını sağ çıkardı. Deprem illerinde görevlendirilen ekipler tarafından 16 depremzede vatandaş enkaz altından kurtarıldı.