Vartana yolunda genişletme çalışmaları devam ediyor

Birçok kazanın meydana geldiği ve bundan dolayı düzenlenmesi için kamuoyu tarafından hep gündemde tutulan Vartana Yolunda genişletme ve düzenleme çalışmalarına başlayan Adıyaman Belediyesi, yolu kısa süre içerisinde hizmete açmayı hedefliyor.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, Adıyaman Spor Lisesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Evleri ve grup köylerinin bağlantılı olduğu yolda önce genişletme çalışmalarını tamamlayacaklarını ve ardından da düzenleme çalışmalarına başlayacaklarını belirtti.

Başlatılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise yıllardır bekledikleri çalışmaya nihayet kavuşmak üzere olduklarını söyleyerek, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve ekibine teşekkür etti.