Vatandaşlar Başkan Kılınç ile halk gününde bir araya gelebilecek

Adıyaman'ın temel sorunlarını ortadan kaldırmak için yoğun mesaisine devam eden Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, hem verimli ve faydalı çalışma yürütmek, hem de vatandaşlarla bir araya gelebilmek için ‘Halk Günü' uygulamasına geçileceğini açıkladı.

Daha önce hayırlı olsun ziyaretlerinden dolayı hafta içi mesai sonrası 17.00 ila 18.00 saatleri arasında kabul edilen vatandaşların, hayırlı olsun ziyaretlerinin sona ermesinden sonra sadece Perşembe ve Cuma günleri 14.00 ila 17.00 saatleri arasında uygulanacağı belirtildi.