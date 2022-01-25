Vatandaşlar çatıda kar temizliyor

Adıyaman'da vatandaşlar son bir haftadır etkili olan ve kalınlığı yarım metreyi geçen karı temizlemek için çatılara çıktı.

Adıyaman kent merkezinde yarım metreyi geçmesi, özellikle rakımı yüksek yerleşim birimlerinde bir metreye kadar ulaşan kar kalınlığı toprak damlar ve çatılarda çökmelere neden oluyor. Adıyaman genelinde çok sayıda çatı kar yağışına dayanamayarak çöktü.

Kar yağışının durması üzerine bu gün vatandaşlar çatılara çıkarak kar temizleme çalışması yaptı. Vatandaşlar çatıların çökmemesi için önlemini alarak temizlik yapıyor. Çatıda kar temizliği yapan Fatih Tutkal, “Kar yağışından dolayı çatımızın üzerinde ağırlık oluştu. Çatılar çökmesin diye mecbur temizlemek gerekiyordu” dedi.

Güvelik önlemlerini aldıklarını dile getiren Mehmet Kaya ise “Kendimizi halatla bağladık, emniyet kemerini taktık. Bütün önlemleri aldık. Aşağıda güvenlik şeridi çektik. Karı güvenli bir şekilde aşağı atıyoruz” diye konuştu.