İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vatandaşlar deprem eğitimi

2-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Adıyaman’da, UMKE, AFAD ve İHH ekipleri tarafından vatandaşlar deprem konusunda bilgilendirildi.

2-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Adıyaman'da, UMKE, AFAD ve İHH ekipleri tarafından vatandaşlar deprem konusunda bilgilendirildi.


Deprem Haftası kapsamında Mimar Sinan Parkı içerisinde UMKE, AFAD ve İHH tarafından çadırlar kurularak kurulan çadırlar içerisinde aram kurtarmalarda kullanılan malzemelerin tanıtımları yapıldı. Deprem esnasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirilen vatandaşlar aynı zamanda deprem sonrasında ekiplerin kullanmış olduğu aletler hakkında da bilgiler verildi. Ekiplerden bilgiler alan vatandaşlar, bu tür etkinliklerin oldukça önemli olduğunu ve bundan dolayı da ekipler teşekkür ettiklerini dile getirdi.


Ekiplerin Mimar Sinan Parkı içerisinde yaptıkları etkinlik, 6 Mart tarihine devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.