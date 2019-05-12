Vatandaşlar tozlu ve çukurlu yoldan şikayetçi

Adıyaman'ın merkeze bağlı Türkiye Petrolleri Mahallesi yolunda yapılan alt yapı çalışmaları sonrasında hasar görerek toz oluşturan yolun yapılmamasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Merkeze bağlı Türkiye Petrolleri Mahallesi (Türmüz Köyü) yolunda ve çevresinde geçtiğimiz 2018 yılı sonlarına doğru Adıyaman Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından alt yapı çalışmaları gerçekleştirilmişti. Yapılan alt yapı çalışmalarından dolayı yolda hasarlar oluşurken yolun yeniden yapılması planlandı. Yolun yeniden düzeltilerek asfaltlanması için bu defa elektrik dağıtım şirketinin yol güzergahında bulunan elektrik direklerinin kaldırması ve aynı zamanda doğal gaz dağıtım şirketinin de çalışmalarını tamamlanması beklendi. Hasar gören yolun elektrik dağıtım şirketi ve doğal gaz dağıtım şirketinin yapacağı çalışmaların tamamlanması sonrasında yapılacağı öğrenildi. Yolun yapılması konusunda her hangi bir çözüm elde edemediklerini dile getiren vatandaşlar, tozdan ve yolda oluşun çukurlardan dolayı oldukça mağdur olduklarını söylediler. Vatandaşlar daha fazla mağduriyetin yaşanmaması adına yolun biran önce düzeltilmesini istediler.