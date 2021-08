Vatandaşlardan diş hastanesi talebi

Adıyaman'ın Kahta ilçe Kaymakamı ile bir araya gelen vatandaşlar, ihalesi yapılan ve ödeneği çıkan ağız ve diş sağlığı merkezinin inşaatına bir an evvel başlanması için talepte bulundu.

Kahta merkez Atatürk Mahallesi'nde 3 bin 865 metre kare yüz ölçümlü taşınmaz üzerine yapılması planlanan ağız ve diş sağlığı merkezinin ihalesi 01 Nisan 2021 tarihinde yapıldı. Daha sonra proje çalışmaları ile ilgili imar ve kadastro bilgi ile belgeleri Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne gönderildi. Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından proje ve ihale dokümanı hizmet alımı ihalesi gerçekleştirilerek sözleşme imzalandı. Ağız ve diş sağlığı merkezi sözleşmesinin imzalanmasıyla birlikte proje hazırlık çalışmalarına başlanıldı. Fakat üç aylık süre zarfında henüz inşaat çalışmalarına başlanılmamasına tepki gösteren Atatürk Mahallesi sakinleri ve civar esnafları, Atatürk Mahallesi Muhtarı Sırrı Korkut ile birlikte Kahta Kaymakamı Abdil Koç ile görüşerek, hastane inşaatının başlamaması ile ilgili Kaymakam Koç'tan bilgi talebinde bulunarak, üç ilçeye hitap edecek olan bu yatırımın bir an evvel başlanması talebinde bulundular.

Kahta Atatürk Mahallesi Muhtarı Sırrı Korkut, “İlk başta mahalle sakinleri ve esnafımız adına sizlere teşekkür ediyorum. Bizim amacımız kimseye sıkıntı vermeden ilçemize kazandırılacak devasa bir yatırımın bir an evvel yapılmasıdır. Kahta ve çevre ilçelerimizden yüzlerce hatta binlerce hasta diş tedavisi için il merkezi veya çevre illere gitmektedirler. Çoğunluğu imkanı olmayan fakir vatandaşlarımız. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı böyle bir hizmetin ve yatırımın bir an evvel ilçemize kazandırılması gerekmektedir. Son olarak ilçemize bu yatırımın kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Hastane ile ilgili açıklamalarda bulunan Kahta Kaymakamı Abdil Koç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Malumunuz kamuya ait olan alanda faaliyet gösteren iş yerleri mevcut. İlk etapta diş hastanesinin yapılacağı alanda faaliyet gösteren iş yerlerinin kime ait olduğunun araştırmasını yaptık. Yapılan araştırmalar neticesinde diş hastanesinin yapılacağı alanda faaliyet gösteren dükkanların tamamının belediyeye ait olduğunu tespit ettik. Bu dükkanlarda faaliyet gösteren esnaflarımızla görüşmek üzere bir toplantı düzenledik. Toplantıda mevcut alanın ve dükkanların belediye tarafından Sağlık Bakanlığı'na devrinin yapıldığını, burada diş hastanesinin yapılacağını, ihalenin yapıldığını ve en kısa sürede ihaleyi alan müteahhidin burada yıkım yapıp inşaata başlayacağını kendilerine ileterek, derhal buraların boşaltılması gerektiğini kendilerine söyledik. İlk etapta bize tepki gösterdiler. Demirci esnafı olduklarını, taşınmalarının zaman alacağını ve taşınacak yerlerinin olmadığı gibi bahaneler ürettiler. Bunun üzerine mahalle muhtarımızla birlikte işimiz olmamasına rağmen 19 Mayıs günü yaklaşık iki saate yakın sürede bu esnaflarımızın mağdur olmamaları için kendilerine yer aradık. Normal şartlarda Sağlık Bakanlığı'na devredilmiş bir alan ve dükkanlarda kimsenin bir hakkı yoktur. İhaleyi alan ilgili firma istediği zaman gelip yıkım da yapabilir, inşaat çalışmasına da başlayabilir. Fakat biz herhangi olumsuz bir durum yaşanmadan bu sorunun çözülmesinden yana olduk. Kendilerine yer bulmalarını ve bir an evvel dükkanlarını boşaltmalarını istedik. Onlar da tamam biz çıkmayız demiyoruz, burada hastane yapılmasın demiyoruz ama bize yer bulun dediler. Kendilerine ne kadar alternatif yer sunsak da hiçbirini kabul etmediler. Son olarak bizlere herhangi bir yasal tebligat gelmedi dediklerinde, hemen kendilerine tebligat göndererek bir ay içerisinde dükkanları başlatmaları gerektiğini bildirmemize rağmen, tebligatın üzerinden iki geçmesine rağmen herhangi bir hareketlenmenin olmadığını tespit ettik. Sonuç itibarı ile kamuya ait iş yerlerinde kiracı olan bu esnafımızın bu iş yerlerini boşalması gerekmektedir. Biz kaymakamlık olarak kendilerine her türlü kolaylığı ve desteği sağladık. Bizlere şu an tam iş sezonumuz dediler, çıkmamız zararımıza olur dediler, onun için de kendilerine süre verdik. Fakat görünen o ki bu esnaflarımız tüm iyi niyetimize karşılık bir hareketlilik veya çaba sarf etmiyorlar. Bizler de tüm iyi niyetimize rağmen prosedürü uygulamak zorunda kalacağız. Sonuç itibarı ile bu alanda yapılacak bir diş hastanesi Kahta, Sincik ve Gerger olmak üzere üç ilçeye hitap edecek. Biz devlet olarak her zaman vatandaşımıza daha iyi hizmet verebilme gayreti içinde olup, yapılması gereken hizmetleri yapmak zorundayız. Şu an çoğu ilde bile olmayan bir yatırımdan bahsediyoruz. Diş hastanemizin yapılmasıyla mevcut bölgemiz bir dönüşüme uğrayacak ve gelişecek. Biz kesinlikle bu hastanenin yapılmasını istiyoruz. İnşallah burada aldığımız kararlar neticesinde bu sorunu çözüme kavuşturup, hastanemizin yapımına bir an evvel başlayacağız” diye konuştu.