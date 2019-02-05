Vefat eden doktora meslektaşlarından son görev

Adıyaman'ın en eski doktorlarından birisi olan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dr. Ömer Faruk Özyaşar'a (65) meslektaşları son görevini yerine getirdi.

Adıyaman'da 1978 yılından beri görev yapan Aile hekimi Ömer Faruk Özyaşar, son kez görev yaptığı yere getirildi. Kolon kanseri hastalığı nedeniyle Ankara'da yaklaşık 14 aydan beri tedavi gören Ömer Faruk Özyaşar hayatını kaybetti. Adıyaman'ın birinci derece sağlık hizmetlerinde görevli en eski doktoru olan Özyaşar, toprağa verilmeden önce, görev yaptığı 1 Nolu Aile sağlığı Merkezine getirildi.

Burada Özyaşar için uğurlama töreni düzenlendi. Adıyaman Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Murtaza Baykan, sağlık müdürlüğü daire başkanları, şube müdürleri, sağlık çalışanları ve yakınları törene katıldı. Tabutun üzerine steteskop ve çiçek bırakıldı. Törende göz yaşları sel olurken konuşmalar ile duygusal anlar yaşandı.

Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, “Çok sevdiğimiz büyüğümüz, abimiz ve meslektaşımızdı. Kendisinden hekimlik yaparken çok şey öğrendik. Hiçbir zaman kimseyi kırmayan, işleri kolaylaştıran, engin bir tecrübesi olan bir kişiydi. Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah, hiçbir zaman yeri dolduramayacak” dedi.

Diğer konuşmacılar da Dr. Ömer Faruk Özyaşar'ın mesleki ve insanı yönüyle ilgili görüşlerini paylaştı. Tabut daha sonra cenaze aracına bindirilerek, cenaze namazı için Yeni Mezarlık Camii'ne götürüldü.