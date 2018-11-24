Vefat eden öğretmen mezarı başında anıldı

Adıyaman'da geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden öğretmen Tahsin Terzi mezarı başında anıldı.

Dumlupınar MTAL Müdür Yardımcısıyken vefat eden Tahsin Terzi kabri başında anıldı.Adıyaman Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kazım Çoban ve okulun idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler tarafından Tasin Terzi'nin kabri ziyaret edildi.

Duaların edilerek mezarına karanfillerin bırakıldığı Tahsin Terzi, Ağustos ayında hayatını kaybetmişti.