Vekil Toprak'tan, Turanlı'ya ziyaret

Muhammed Fatih Toprak, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'yı makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Belediye Başkanı Turanlı, “Öncelikle, Milletvekilimiz Av. Muhammed Fatih Toprak'ın nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kahta'mıza yapmış olduğumuz ve yapmakta olduğumuz proje ve çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunduk. Halkımızla birlikte şeffaf bir yönetim anlayışı ile yönetmeye devam edeceğiz. Hemşehrilerimiz bize güvendi ve destek verdi. Onların güvenini boşa çıkarmayacağız. İnşallah projelerimizde vekilimizin de desteği ile imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Turanlı 'ya görevinde başarılar dileyen Milletvekili Toprak, “Değerli Kahta Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Kahta adına yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. İlçemize yapılacak her türlü hizmet ve çalışmalarda başarılar diliyoruz. Ortak paydamız Kahta'ya hizmettir” diye konuştu.