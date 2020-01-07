Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı

Kaza, Siverek Kahta Karayolu Kahta Çayı mevkiinde meydana geldi. E.K. isimli sürücünün kullandığı 34 LL 0707 plakalı araç viraja girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atıp şarampole uçtu.

Kazada sürücü E.K. ve F.Z. isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan E.K. daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.